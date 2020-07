Oms, coronavirus: rischio più alto tra i giovani

Loading...

Loading...

direttore dell’ufficio regionale dell’Oms, Hans Kluge, in un’intervista a Bbc Radio 4

Da padre di due figlie capisco che i giovani non vogliano perdersi l’estate ma hanno una responsabilità verso loro stessi, i loro genitori, i loro nonni e le loro comunità”. Quindi ha spiegato che un numero in aumento di paesi “sta vivendo scoppi di contagi localizzati e un ritorno dei casi. Stiamo ricevendo notizie da parte di diverse autorità sanitarie che riferiscono di una proporzione più alta di nuovi contagi fra i giovani, quindi per me il richiamo è sufficientemente forte da ripensare come coinvolgere meglio i giovani”.

L’organizzazione mondiale della sanità ha riferito di avere registrato untra i giovani under 40. In particolare così si è espresso il: “

Insomma i giovani dei vari paesi sembrerebbero meno responsabili nell’osservare la distanza sociale. Un comportamento di questo tipo aumenta quindi il rischio di contrarre il coronavirus.

Loading...