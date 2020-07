Coronavirus, Oms: non è stagionale come l’influenza

Loading...

Non ci sarà una seconda ondata di. A dirlo è l’Oms secondo cui lasarà “una grande ondata non stagionale che andrà su e giù”. A dirlo in particolare è la dottoressa Margaret Harris nel corso di un briefing virtuale a Ginevra che ha aggiunto: “La gente sta ancora pensando alle stagioni. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è comprendere che si tratta di un nuovo virus che si comporta in modo diverso”. Così ha concluso la dottoressa dell’Oms: “Sarà una grande ondata. Andrà un po’ su e un po’ giù. La cosa migliore è appiattirla e trasformarla in qualcosa che sfiori appena i nostri piedi”.

Insomma a differenza dell’influenza che ha carattere stagionale, il coronavirus non tenderebbe a seguire l’andamento delle stagioni.

