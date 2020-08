Coronavirus: ultime notizie oggi mercoledì 5 agosto

By News24Web

Loading...

Stando all’ultiimo bolettino disponibile il numero dei casi positivi al Covid-19 in Italia è salito a 248.419 (+190), di cui 200.766 guariti (+177) e 35.171 morti (+5). In particolare stando al bollettino aggiornato delquesta è la situazione regione per regione: Lombardia: 96.337, Piemonte: 31.711, Emilia Romagna: 29.808, Veneto: 20.233, Toscana: 10.508, Liguria: 10.238, Lazio: 8.697, Marche: 6.897, Campania: 5.020, Trento: 4.981, Puglia: 4.648, Friuli VG: 3.411, Abruzzo: 3.398, Sicilia: 3.308, Bolzano: 2.734, Umbria: 1.475, Sardegna: 1.416, Calabria: 1.270, Valle D’Aosta: 1.209, Molise: 477, Basilicata: 453.