Juventus-Lione: dove vederla in streaming

Loading...

Loading...

Juventus-Lione si gioca mercoledì 7 agosto 2020 a partire dalle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino a porte chiuse per le esigenze di cautela dettate dall’emergenza del coronavirus. Si tratta dell’ottavo di ritorno di Champions. All’andata che si è giocata il 26 febbraio scorso i francesi si imposero per uno a zero, per cui la squadra di Sarri per proseguire in questa competizione dovrà prevalere con due reti di scarto. I bianconeri arrivano a questa partita fondamentale fregiandosi dello scudetto che quest’anno hanno vinto per la nona volta consecutiva.

Juventus-Lione: leggi dove seguirla

Questa gara di Champions viene trasmessa in diretta tv da Sky ai canali canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 o 482 del digitale terrestre). Gli abbonati possono vederla anche in streaming su SkyGo. Juventus-Lione viene trasmessa anche in chiaro in diretta televisiva su Canale cinque.

Loading...