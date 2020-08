Calciomercato Juve: il punto sulla trattativa per Dzeko

Loading...

Con la sicura partenza di, la Juve per la prossima stagione intende ingaggiare un attaccante di livello che possa affiancarsi a. Nelle ultime ore la società bianconera sta sondando il terreno per Suarez, che non fa più parte del progetto blaugrana. La pista calda rimane in Italia: ai. Tuttavia l’attaccante bosniaco si trova bene nella capitale e intenderebbe restarvi. Ovviamente se l’interesse della Juve si materializzasse in una offerta concreta, l’attaccante giallorosso farebbe le sue valutazioni. Tuttavia lacederebbe l’attaccante bosniaco solo dopo aver acquistato un attaccante di valore. Per questo Paratici segue con attenzione anche, il polacco del Napoli piace molto all’entourage bianconero.

Tornado a Dzeko, stando a quanto riportato da calciomercato.it, la società giallorossa valuta il cartellino di Dzeko attorno ai 18 milini di euro. Nel caso in cui si dovesse trovare l’accordo tra le due società, Dzeko continuerebbe a percepire i 7,5 milioni di ingaggio che attualmente percepisce alla Roma.

