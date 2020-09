Parma-Napoli in tv e streaming: dove vederla

By Andrea Niceforo

Parma-Napoli: dove la diretta streaming

Alle ore 12:30 di oggi 20 settembre 2020 si giocagara valida per la prima giornata di campionato di calcio di Serie A . Quest’anno il Napoli rispetto alle scorse stagioni presenta novità importanti nell’organico viste le partenze di Callejon e Allan, in particolare è stato rinnovato il reparto d’attacco con l’acquisto di Osimhen, costato al club partenopeo ben 80 milioni di euro. La squadra di casa nella scorsa stagione si è rivelata una squadra particolarmente ostica per Gattuso visto che gli azzuri hanno perso entrambi i confronti.

Parma-Napoli viene trasmesssa in diretta streaming esclusiva su DAZN. La gara può seguirsi in diretta tv anche scaricando l’app di Dazn oppure colegando il computer al televisore con un cavo ad alta definizione oppure mediante Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per quanti avessero aderito offerta all’offerta Sky-DAZN, la gara di Serie A Parma-Napoli potrà essere seguita anche sul canale satellitare DAZN. Inoltre gli abbonati a Sky possono seguire la gara attraverso l’app presente sul decoder Sky Q.

