Scimpanzé: lo sapevate perché lanciano la cacca?

Loading...

Loading...

Forse non vi è mai è mai passato per la mente, ma vi siete mai chiesti perché gli scimpanzé lanciano la cacca? Questo atto piuttosto puzzolente può essere visto come abbastanza divertente … se non sei il bersaglio, ma un calvario disordinato se lo sei. Ecco alcune spiegazioni sul perchè gli scimpanzé agiscono in questo modo.

In natura, gli scimpanzé reagiscono alle situazioni in modo simile agli umani. Abbiamo alcuni modi per comunicare i nostri sentimenti e le nostre emozioni e uno di questi è lanciare oggetti. Come gli umani, quando gli scimpanzé sono arrabbiati si alzano in piedi e agitano violentemente le braccia per liberare la loro rabbia. A volte sentono anche il bisogno di lanciare oggetti. Questo rilascio di emozioni ed energia è molto simile a come ci comportiamo noi esseri umani quando abbiamo bisogno di sfogare la rabbia. Lanciare oggetti è un modo naturale di reagire quando gli scimpanzé sono agitati o arrabbiati, quindi non gettano cacca per divertimento.

Perché gli scimpanzè lanciano la cacca?

Ci sono alcuni motivi per cui gli scimpanzé lanciano principalmente cacca e nessun altro oggetto. La teoria principale è che sia prontamente disponibile per gli scimpanzé che sono in cattività e quindi in gabbia. Nella foga del momento in cui uno scimpanzé si sente agitato, afferrerà il primo oggetto che vede lanciare, quindi non c’è molto da pensare alla scelta dell’oggetto da lanciare. Nella maggior parte degli zoo, mancano di oggetti naturali disponibili intorno a loro, quindi la cacca diventa la loro unica arma. Gli scimpanzé in natura hanno accesso a una varietà di oggetti, come rami, rocce e pietre che possono lanciare. Quindi in un habitat naturale, uno scimpanzé lancerà qualsiasi cosa, ma in cattività ha dovuto dare fondo alla creatività utilizzando quel che si ritrovano all’interno di uno spazio angusto.



Non solo lanciare cacca o oggetti è una scarica emotiva per gli scimpanzé, ma è una forma di comunicazione. Migliore è la capacità dello scimpanzé di colpire il bersaglio, migliore è la sua comunicazione all’interno del gruppo. Gli scimpanzé che colpiscono i bersagli in modo più coerente e accurato mostrano un maggiore sviluppo nella parte sinistra del cervello. È qui che avviene l’elaborazione della comunicazione tra gli scimpanzé. Attraverso la pratica mirata, stanno migliorando le loro capacità per diventare comunicatori migliori all’interno del gruppo.

Nel corso degli anni i ricercatori hanno analizzato gli scimpanzé in cattività e la loro attività di lancio di cacca. Concludono che quando ci sono visitatori che vengono colpiti dalla cacca, reagiscono alla situazione. Questo “incidente” provoca scompiglio che lo scimpanzé ha imparato a riconoscere e questo rafforza il loro comportamento. Gli scienziati hanno notato che gli scimpanzé sono in grado di riconoscere la reazione che si verifica se lanciano cacca a un essere umano, e quindi ripeteranno l’azione anche se non sono arrabbiati. Questo ha cambiato il loro comportamento, poiché in natura lanciavano cacca solo per liberare la rabbia, mentre ora negli zoo sta diventando un’attività più che altro perché gli scimpanzé sapevano che ci sarà una reazione. Tuttavia, le scimmie urlatrici selvagge in Belize sono famose per lanciare la loro cacca. Questo è l’unico primate noto per farlo in natura e al di fuori della prigionia. Gli scienziati suggeriscono che la scimmia urlatrice in natura getterà la sua cacca quando si sente minacciata o insicura. È usato come meccanismo di difesa. La prossima volta che andrete in uno zoo, assicuratevi di studiare questa attività divertente ma disgustosa che gli scimpanzé hanno sviluppato a causa della prigionia. Analizzate come scelgono un obiettivo e rilasciano la loro rabbia, assicuratrevi solo di non essere il bersaglio!



Loading...