Napoli-Milan: dove vederla in streaming Sky o Dazn?

Loading...

Loading...

Napoli-Milan è indubbiamente una gara dall’antico fascino che evoca ricordi agro-dolci a entrambe le tofoserie. Nella seconda metà degli anni 80′ ai tempi di Maradona Gullit Careca e Van Basten si trattava di una partita spesso decisiva per lo scudetto. Tornando ai giorni nostri, Napoli-Milan è decisamente la partita di cartello di questa ottava giornata di campionato di Serie A. Il match si gioca allo stadio San Paolo oggi domenica 22 novembre 2020 a partire dalle 20:45. I rossoneri guidati da Pioli dopo queste prime sette giornate sono primi con 17 punti, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi, la squadra di Gattuso è terza a quota 14 con 5 vittorie e 2 sconfitte una a tavolino contro la Juve e un punto di penalizzazione a seguito della mancata presentazione alla gara in trasferta proprio contro i bianconeri. Considerando la posizione in classifica di entrambe le compagini, anche questa volta si può definire una sfida scudetto.

Napoli-Milan: dove vederla in streaming e diretta tv

Napoli-Milan è trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Mediante Sky Go, servizio dedicato sempre agli abbonati Sky, la partita può essere vista anche in diretta streaming sul proprio pc, smartphone e tablet.

Napoli-Milan: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Loading...