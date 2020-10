Coronavirus Campania: De Luca chiude le scuole

Loading...

Dalla giornata di oggisaranno chiuse le scuole fino al 30 ottobre e ai matrimoni, battesimi comunioni e alle feste private potranno partecipare solo parenti. A prevederlo è laemanata dal presidente della regione Vincenzo De Luca. Per quanto riguarda ristoranti e pub invece è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21. La consegna a domicilio invece è ammessa senza limiti di orario. Sono sospese anche le attività dei circoli ludici e ricreativi e i cortei funebri. Negli uffici pubblici i dipendenti entreranno con ingressi scaglionati secondo l’iniziale del cognome. In effetti il presidente della Regione già nei giorni scorsi aveva annunciato l’adozione di misure più restrittive se si fosse superato il tetto dei 1000 contagi al giorno, come purtroppo in effetti è avvenuto. (Ieri in Campania 1127 positivi al coronavirus ).

Sulla base della curva epidemiologica esistente la ratio di queste misure è quindi di limitare al massimo gli assembramenti in ogni ambito sia pubblico che privato.

