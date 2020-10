Campania: Covid, De Luca: “Seguiamo le regole per evitare di chiudere tutto”

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Se prosegue la disparità tra contagiati e guariti, la Campania andrà in lockdown”

Stiamo lavorando giorno dopo giorno per seguire l’evolvere dell’epidemia e dobbiamo aspettarci un forte incremento dei contagi. Siamo entrati nella Fase D dell’epidemia in Campania, quella di contagio elevato: l’obiettivo è raggiungere un equilibrio tra ammalati e guariti. Un esempio: 500 infetti e 200 guariti. Ma se arriviamo a 1.000 ammalati e 300 guariti, chiudiamo la regione. Dobbiamo passare da 130 a 500 terapie intensive occupate: stiamo lavorando per i posti letto necessari”.

Ilnel corso di una diretta facebook ha fatto il punto della situazione sull’: “. Lache durante la fase di piena emergenza quando impennavano i casi di coronavirus in altre regioni, risultava tra quelle meno colpite dal virus, da settimane ha cominciato a registrare un netto aumento dei casi da coronavirus. In questo senso così spiega De Luca: “

Riguardo alla possibiltà di un nuovo lockdown precisa: “Dobbiamo cercare di rispettare le regole e le ordinanze, prima che sia troppo tardi e siamo costretti al lockdown”.

Loading...