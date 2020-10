Coprifuoco in Campania da venerdì 23 ottobre: la nuova ordinanza di De Luca

Loading...

Laè la regione che dopo lapresenta il maggior numero di contagi da. Martedì la regione ha decretato la chiusura dei locali pubblici e dei negozi dalle 23 alle 5 del mattino. Anche lee pare allontanarsi la possibilità di riapertura delle scuole prevista per lundì 26 ottobre. Inoltre il presidente De Luca ha anche deciso di vietare gli spostamenti tra province, se non “per motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali”. Questi spostamenti andranno motivati con l’autocertificazione di proprio pugno da parte dei citadini perché non vi è da compilare alcun modulo prestampato. Nell’ordinanza si prevede anche l’istituzione della “zona rossa” per il comune di, in provincia di Napoli. I residenti non potranno uscire dal comune e l’accesso al comune stesso sarà vietato. Fino al 30 ottobre inoltre ad Arzano resteranno chiusi tutti gli uffici pubblici e tutte le attività commerciali e produttive, comprese le attività di ristorazione che potranno soltanto effettuare le consegne a domicilio.