Napoli-Az Alkmaar Europa League si gioca? se sì dove in diretta streaming e tv?

Napoli Az-Alkmaar è una partita di Europa League che si gioca giovedì 22 ottobre 2020 allo stadio San Paolo a partire dalle 18:55. Si tratta della prima sfida dei gironi di Europa League. Il Napoli di Gattuso è reduce dall’ottima prestazione in campionato contro l’Atalanta vinta per 4 a 1, risultato altisonante andato oltre le più rosee previsioni che ha visto anche sbloccarsi Osimhen alla sua prima marcatura in Serie A. Ma non bisogna certo cullarsi sugli allori, per cui Gattuso sta preparando con grande attenzione la squadra in vista questo importante impegno in Europa.

Napoli Az-Alkmaar: dove vederla in tv

Napoli Az-Alkmaar non andrà in onda in chiaro, pertanto è visibile in diretta tv in esclusiva su Sky da parte degli abbonati a Sky Sport o a Sky Calcio.

Napoli Az-Alkmaar: dove vederla in streaming

La partita è disponibile sempre per gli abbonati in streaming su Sky Go che consente di vederla su pc, smartphone e tablet o su Now tv.

