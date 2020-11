Napoli-Sassuolo streaming Dazn o Sky: dove vederla

Loading...

Napoli-Sassuolo si gioca oggi 1 novembre 2020 a partire dalle ore 18 allo stadio San Paolo. La gara è valida per la 6a giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano a questo appuntamento dopo le vittorie contro il Real Sociedad in Europa League e il Benevento in campionato nel turno precedente. Entrambe le squadre hanno 11 punti e vantano gli attacchi più prolifici della Serie A (14 gol il Napoli) 16 i modenesi. Nel precedente turno gli ospiti hanno pareggiato per 3 a 3 contro il Torino. Il Sassuolo , come gli azzurri, mostra un gioco spumeggiante bello a vedersi, per cui a differenza delle “piccole” non si chiude a riccio a difesa ma lascia giocare. Il Napoli potrà avvantaggiarsene per esprimere a pieno le sue potenzialità.

Napoli-Sassuolo: dove vederla

Napoli-Sassuolo viene trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, numero 253 del satellite. Gli abbonati possono vederla anche in diretta streaming tramite SkyGo. In alternativa sempre in streaming è possibile vederla anche su Nowtv, piattaforma di Sky che permette di acquistare dei pacchetti anche ai non abbonati.

Napoli-Sassuolo: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Lopez, H. Traoré, Boga; Raspadori.

