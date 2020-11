Morto Diego Armando Maradona: aveva 60 anni

Loading...

E’ morto Diego Armando Maradona probabilmente il più grande calciatore di tutti i tempi. Stando a quanto si apprende oggi 25 novembre 2020, Diego si trovava nella propria abitazione a Tigre dove era seguito da un’equipe medica ventiquattro al giorno. Attorno le ore 12 locali (le 16 italiane) è stato colpito da un. Il personale medico che era con lui aveva cercato di rianimarlo, e contestualmente hanno chiamato le ambulanze, che quando sono arrivate nell’abitazione non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Meno di mese fa aveva compiuto sessant’anni, tutto il mondo del calcio si era levato in piedi per onorarlo. Campioni di ogni sport, di ieri e di oggi, gli hanno reso omaggio.

In Argentina sono stati proclamati tre giorni di lutto cittadino. Anche nella città di Napoli verrà proclamato il lutto cittadino per onorare la memoria di Diego Armando Maradona. Lo ha detto a Fanpage.it l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello: “Per la morte di Maradona a Napoli faremo il lutto cittadino”.

Queste invece le parole del sindaco De Magistris ha detto: “Pochi minuti fa abbiamo appreso la terribile notizia della more di Diego Armando Maradona una notizia tragica in un anno pessimo. Maradona è Napoli. L’amore di Napoli e dei napoletani è viscerale. Oggi per Napoli giornata tristissima. L’abbraccio di tutti i napoletani per la famiglia, nella consapevolezza che quest’amore non finirà mai: è stato un amore vero e grande”.

