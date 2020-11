Maradona ricoverato in ospedale: ansia per l’ex calciatore del Napoli

Loading...

Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica di La Plata a scopo precauzionale. A riportarlo i principali quotidiani online argentini. Stando a quanto si apprende, il ricovero è stato deciso per alcuni problemi di salute accusati dall’argentino nel finesettimana, in particolare uno stato di debolezza che gli ha reso difficoltosi i movimenti di braccia e gamba. In ogni caso si esclude che l’ex calciatore del Napoli sia stato ricoverato per coronavirus, tenuto conto che è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Maradona sarà quindi sottoposto ad altri esami per chiarire il suo quadro clinico. Venerdì scorso l’argentino che allena la Gimnasia, ha assistito alla vittoria della sua squadra per 3 a 0 sul Patronato, gara valida per la Coppa di Lega argentina. In quell’occasione è parso provato sia da un punto d vista fisisco che emoivo. Stando alle indiscrezioni che filtrano dai media argentini, pare che il ricovero in ospedale di Maradona potrebbe essere dovuto a un crollo emotivo. Alcuni voci parlano di stato anemico, altre di difficoltà motorie, ma in ogni caso al momento non vi è ancora una diagnosi di alcun tipo. Lo scorso venerdì 30 ottobre El Pibe ha compiuto 60 anni.

