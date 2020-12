Inter-Napoli ore 20:45: dove vederla in tv e in streaming

By Andrea Niceforo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Inter-Napoli: diretta tv e streaming

Per la 12esima giornata di Napoli si sfidano questa sera 16 dicembre 2020 allo stadio San Siro a partire dalle ore 20:45. La squadra di Conte ha 24 punti, è seconda in campionato ed è reduce da un filotto di 4 vittorie consecutive. Insomma sembra smaltita l’amarezza per l’eliminazione dalla Champions League e anche dall’Europa League perché i nerazzurri si sono classificati ultimi nel girone. Anche la squadra di Gattuso sta attraversando un ottimo periodo: gli azzurri sono terzi con 23 punti e hanno vinto consecutivamente le ultime tre gare.

Inter-Napoli è in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A, Sky 1 e Sky 252. Gli abbonati all’emittente satellitare possono anche vederla in streaming su Skygo.

Inter-Napoli: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens.

Loading...