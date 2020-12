Vaccino efficace anche per la variante Covid?

Loading...

La nuova variante delidentificata in Gran Bretagna è una nuova fonte di preoccupazione. In particolare su Twitter il Twitter il portavoce della presidenza tedesca, Sebastian Fischer “ha invitato domani (oggi, ndr.) alle 11 i rappresentanti dei Paesi membri ad una riunione d’emergenza del meccanismo di risposta alla crisi (Ipcr) per coordinare la risposta alla nuova variante del coronavirus nel Regno Unito”. il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha spiegato che l’analisi preliminare condotta in Gran Bretagna suggerisce che laè “significativamente più trasmissibile rispetto ai ceppi precedenti”. Pertanto l’Ecdc sollecita il test, l’isolamento e il monitoraggio di “persone con un legame epidemiologico a casi con la nuova variante o che si sono recentemente recate nelle zone che si sa essere state colpite, al fine di fermare la diffusione del nuovo ceppo”.

Intanto gli esperti in materia sanitaria dell’Unione Europea ritengono che i vaccini attualmente a disposizione contro il Covid siano efficaci anche per la variante del virus identificata in Gran Bretagna.

