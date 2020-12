Napoli-Lazio: orario, dove vederla in streaming e in tv

Loading...

Lazio-Napoli è il posticipo domenicale che si gioca il 20 dicembre 2020 alle 20:45. Si tratta del big match relativo alla 13a giornata di Serie A. La squadra di casa è nona in classifica con 18 punti per effetto di 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. I biancocelesti non sono riusciti a ripartire in campionato con lo sprint consueto a cui ci avevano abituato nelle scorse stagioni. Rimane in ogni caso un avversario agguerrito e molto temibile. Gli azzurri invece hanno 23 punti in classifica, frutto di 8 vittorie 3 e 4 sconfitte. Nell’ultimo turno hanno perso per un gol a zero contro l’Inter. La squadra di Gattuso è a -4 dal Milan capolista.

Lazio-Napoli: dove vederla in diretta tv e in streaming

La gara si può vedere in diretta tv esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Lo streaming di Lazio-Napoli è disponibile per gli abbonati tramite Skygo.

Lazio-Napoli: probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkoviv-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna.

