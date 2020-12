Frasi del buongiorno: le più belle di oggi 22 dicembre

Loading...

Loading...

Iniziare un nuovo giorno nel modo giusto è importante. In questo articolo vi suggeriamo le frasi più belle a nostro modesto parere, per dare un buongiorno alla nostra giornata. Vi auguriamo che per voi sia davvero una bella giornata che abbia in serbo delle belle sorprese. Ogni giorno è un nuovo giorno, non è mai troppo tardi per cambiare. E allora buona giornata a tutti voi con le frasi del buongiorno di oggi 22 dicembre 2020.

Frasi del buongiorno di oggi 22 dicembre 2020

Non rimandare la sveglia: alzati e impegnati per realizzare i tuoi sogni! La fortuna bacia i mattinieri! Buona giornata, che il sole sia sempre con te!

Fatti sempre condurre dai tuoi sogni, perché tu possa essere felice come non mai. Buona giornata piccolo mio

E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, è ancor più vero che si vede da quel che hai bevuto la sera precedente! Buona giornata amico mio

E adesso qualche frase d’autore

Ogni mattina in Africa una gazzella si sveglia. Sa che dovrà correre più veloce del leone o sarà uccisa. Ogni mattina in Africa un leone si sveglia. Sa che dovrà correre più veloce della gazzella o morirà di fame. Quando sorge il sole, non importa che tu sia un leone o una gazzella, ciò che conta è che tu incominci a correre. Anonimo

Quando io morirò, tu portami il caffè, e vedrai che io resuscito come Lazzaro. (Eduardo De Filippo)

Non farò il difficile e anche se non sarà la felicità perfetta non farò lo schizzinoso. Mi prenderò tutta la felicità che posso prendere. (Charles Bukowski)

Loading...