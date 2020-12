Frasi del buongiorno: le più belle di oggi 26 dicembre

By News24Web

Salutare il nuovo giorno che la vita ci dona: questo dovrebbe essere ilormai ridotto a pure saluto convenzionale che tradisce il suo spirito più profondo. Dovremmo invece andare a recuperare il suo significato originario che ci pone in rapporto con l’esistenza. E allora che buongiorno sia per tutti nel vero senso della parola. Buona giornata a tutti voi con le

Svegliandomi questa mattina, sorrido. Ventiquattro ore nuove di zecca sono davanti a me.

(Thích Nhat Hanh)

Tra i tanti ieri e i molti domani, c’è un solo oggi da vivere e da scoprire.

Prendi per mano il tuo sorriso e vai incontro alla giornata.

(Anonimo)

Ogni giorno dì a qualcuno che c’è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi.

Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice una persona.

(Richard Carlson)

Buongiorno! Il mondo non è di chi si alza presto.

Il mondo è di colui che si alza felice di alzarsi.

(Anonimo)

Ogni giorno è un nuovo giorno.

Tutto da inventare,

tutto da vivere,

tutto da godere.

L’alba lo posa sul palcoscenico della tua vita,

e se ne va.

Il nuovo giorno è tuo, t’appartiene,

nessuno te lo può portare via.

Puoi farne ciò che vuoi.

Puoi farne un capolavoro o un fiasco.

Perché sei tu il soggettista…

Perché sei tu il regista…

Perché sei tu il protagonista

(Omar Falworth)

