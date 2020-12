Buongiorno: ditelo con un aforisma!

By News24Web

In quanti modi possiamo augurare il buongiorno ai nostro cari ai nostri amici? Davvero tanti se ci pensiamo! L’importante è che l’sia davvero sentito. D’altronde lepossono declinarsi in base al nostro carattere: pertanto potranno essere spiritose, divertenti, simpatiche, originali. Di seguito abbiamo selezionato alcuni aforismi per. Speriamo che siano di vostro gradimento.

Possiamo vedere e sentire vicina una persona nel mondo dei sogni, e il fatto che al risveglio non ci sia più non significa che non sia stata davvero lì con noi. (Sergio Bambarén)

Le persone starebbero meglio la mattina se ricevessero un bacio sul naso. (Peanuts)

Quando tutti i giorni diventano uguali è perché non ci si accorge più delle cose belle che accadono nella

vita ogni qualvolta il sole attraversa il cielo. (Paulo Coelho)

Ma se ti svegli e hai ancora paura ridammi la mano cosa importa se sono caduto se sono lontano. (Fabrizio De Andrè)

Se fossimo stati creati per schizzare fuori dal letto appena svegli, dormiremmo tutti nel tostapane.

(Garfield)



