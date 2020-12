Buongiorno: le più belle frasi di oggi 28 dicembre

Loading...

Frasi del buongiorno oggi 28 dicembre 2020

Ognipossiamo vederlo come un nuovo inizio. La nostra esistenza non è un blocco monolitico, ma siamo sempre in questo viaggio della vita che ci cambia ad ogni momento. Basti pensare che già oggi non siamo più quello che siamo ieri e domani non saremo più quello che siamo oggi. La vita ci fa nascere e morire ad ogni istante. Dobbiamo quindi farne tesoro e cercare di vivere con pienezza ogni istante della nostra esistenza. Di seguito alcune frasi del buongiorno che speriamo vi piacciano per oggi 28 dicembre 2020.

Sii riconoscente per tutto quello che

si manifesta nella tua vita.

Sii pieno di stupore e apprezzamento

per tutto quello che vedi.

(Wayne W. Dyer)

Vivi ogni giorno come se fossi illuminato da uno spiraglio di luce sempre differente e il tempo diventerà una collezione di attimi indimenticabili.

(Luca Doveri)

Cercate dunque di guardare ogni mattina il sole al suo sorgere come se lo vedeste per la prima volta, ed esso vi apparirà sempre nuovo.

(Omraam Michaël Aïvanhov)

Per essere giù dal letto, sono giù.

Ora devo solo alzarmi dal pavimento.

(Anonimo)

