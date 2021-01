Le più belle frasi d’amore di oggi 2 gennaio 2021

By News24Web

Ti amo. E’ questa la parola magica che avvince gli innamorati. Dire ti amo non deve mai scadere nella mera retorica, né diventare qualcosa di scontato che ce ne fa perdere la magia. Di seguito alcune frasi d’amore celebri e non da dedicare alla vostra amata o al vostro amato oggi 2 gennaio 2021 per iniziare nel migliore dei modo i nuovo anno.

La mattina mi sveglio col pensiero di amarti e donarti tutto me stesso, e la giornata acquista subito un senso! Buongiorno amore mio!

Sei quanto di meglio poteva capitarmi nella vita, grazie amore mio!

Quando mi sveglio sei sempre il mio primo pensiero e le mie prime parole sono sempre per te! Buongiorno amore mio!

Il mio risveglio è sempre meraviglioso perché so che come prima cosa vedrò il tuo dolce sorriso amore mio. Buongiorno!

“L’amore è l’ala che Dio ha dato all’anima per salire sino a lui”. (Michelangelo Buonarotti).

“L’amore non vuole avere, vuole soltanto amare”. (Hermann Hesse).

“In un bacio, saprai tutto quello che è stato taciuto”. (Pablo Neruda).

“La misura dell’amore è amare senza misura”. (Sant’Agostino).

