Buongiorno: le frasi più belle di oggi 1 gennaio per iniziare col sorriso il nuovo anno

Loading...

Loading...

Si è chiusoe finalmente è iniziato un nuovo anno che speriamo possa essere propizio ai nostri desideri. Il 2020 segnato dalla pandemia del coronavirus ha mostrato tutti i limiti della scienza e della medicina che non fa passi da gigante come si legge, semmai piccoli passi. Il 2020 ci ha insegnato però che le difficoltà esistono per essere affrontate e superate. La Terra non sarà un paradiso per l’uomo, ma neanche una valle di lacrime per penitenti. Invi auguriamo il nostro buongiorno con delle frasi che riteniamo degne di essere lette e meditate.

Ogni giorno al tuo risveglio pensa:

Oggi sono fortunato perché mi sono svegliato Sono vivo ho il dono prezioso della vita

Non lo sprecherò.

Userò tutte le mie energie per migliorare me stesso, per aprire il mio cuore agli altri, lavorerò per il loro beneficio.

Avrò solo pensieri gentili verso gli altri,

non mi arrabbierò e non penserò male di nessuno.

Aiuterò gli altri il più possibile mettendo la mia vita al loro servizio.

(Preghiera Tibetana)

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte.

(Edgar Allan Poe)

Voglio un buongiorno, un bacio e un caffè.

(Anonimo)

Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi.

(Paul Valery)

Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani li fino a sera fin quando i suoi occhi non si richiudono.

(Goethe)

Loading...