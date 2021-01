Le frasi più belle dei libri: ecco quelle di oggi 12 gennaio

By News24Web

Quante volte ci è capitato dila vicenda di un personaggio in cui ci si siamo immersi fino ad identificarci completamente con lo stesso? Oppure di leggere la descrizione di uno stato danimo che collima perfettamente con la nostra? Ed in effetti laquando è vera letteratura, dice sempre qualcosa di noi, e quindi della condizione umana. In questo articolo ci siamo proposto quindi di operare una scelta riguardo a quelle che, a nostro opinabile parere, sono le frasi più belle dei libri di

Chi chiede timidamente insegna a negare.

Seneca

L’arte consiste nel nascondere l’arte.

Ovidio, Ars Amandi

Nella miseria è facile sprezzare la vita; agisce da forte colui che sa soffrire.

Marziale, Satire

Se la fortuna ti seconda, guardati dall’insuperbire; se ti è avversa, guardati dal lasciarti sommergere.

Ausonio

Io parlo con me stesso e con i miei libri. Oh retta e sincera vita! Oh dolce e onesto ozio e quasi più bello di tutti gli affari.

Plinio, Epistole

Nemico maggiore è quello nascosto.

Publilio Sirio

Il mondo è tutto una commedia.

Petronio Arbitro, Satyricon

