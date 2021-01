Frasi del giorno: le più belle di oggi 11 gennaio 2021

Loading...

Cosa c’è di meglio che iniziare la giornata rinfrancando non soltanto il corpo con una, ma anche lacon unache ne sia il giusto nutrimento? D’altronde anche la nostra mente per tenersi in allenamento ha bisogno della sua colazione e quindi di buone e sapide letture. Di seguito abbiamo selezionato per voi le frasi più belle di oggi

Non sono tante stelle in cielo, tanti granelli d’arena nel mare, tante scintille nel fuoco, tanti atomi in un raggio di sole né tante piume nel vento quanto sono i peccati che Egli sa perdonare.

Calderon De La Barca, Il mago prodigioso, III

Sforzati di signoreggiare tutte quelle passioni dalle quali si disdice all’uomo essere signoreggiato; ciò sono la cupidigia della vita, l’ira, la sensualità, la tristezza.

G. Leopardi, Avvertimenti a Demonico

Date il consiglio a tempo e ne darete pochi.

N. Tommaseo, Pensieri morali

La sapienza è figliola dell’esperienza.

Leonardo Da Vinci, frammenti

L’uomo che non ha musica entro se stesso, né è commosso dall’armonia di dolci suoni, è capace di tradimenti, insidie e ruberie.

Shakespeare, Il mercante di Venezia

