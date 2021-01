Napoli-Empoli Coppa Italia: dove vederla in diretta tv e streaming

Loading...

Napoli-Empoli si gioca oggi 13 gennaio 2021 a partire dalle ore 17:45 allo stadio Diego Armando Maradona. La gara è valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Questa coppa in genere viene un po’ snobbata a torto perché rappresenta a tutti gli effetti un trofeo che va ad impreziosire la bacheca del club che se l’aggiudica. Nell’ultimo match i partenopei hanno ottenuto una vittoria rocambolesca contro l’Udinese per 2 a 1. Il Napoli di Gattuso è sesto in classifica con 31 punti, ma gli azzurri hanno ancora la partita da recuperare contro la Juventus. Non è un match da prendere sotto gamba, perché gli ospiti guidati da Alessio Dionisi sono in testa alla classifica di Serie B e quindi non verranno certo a fare da spettatori.

Napoli-Empoli: dove vederla in tv e in diretta streaming

La partita viene trasmessa in diretta esclusiva tv dalla Rai, canale Rai 2. Grazie a Raiplay i telespettatori possono guardarla anche in diretta streaming su raiplay.it oppure scaricando l’app apposita per vederla sul proprio smartphone o tablet.

Napoli-Empoli: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. All. Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Cambiaso, Pirrello, Casale, Terzic; S. Ricci, Damiani, Zurkowski; Bajrami; Matos, Olivieri. All. Dionisi.

