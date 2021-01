Buongiorno, le frasi memorabili di oggi 19 gennaio

Loading...

L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero. (Victor Hugo)

I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che in qualunque modo fanno torto altrui, sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi.

A. Manzoni, Promesi Sposi, cap. III

Non alzarti un giorno senza sapere che fare.

Non alzarti un giorno fingendo di essere quel che non sei.

Non alzarti un giorno con la paure delle cose che devi fare, e dei sogni che vorresti seguire.

Non alzarti un giorno senza ascoltare dentro anche quello che ti dà cruccio.

Non alzarti un giorno senza pensare che c’è qualcosa che tu puoi fare per qualcun altro.

Non alzarti un giorno giudicando gli altri intorno a te, invece di capirli. Forse la felicità altrui è differente dalla tua.

Non alzarti un giorno senza ringraziare per viverne un altro ancora.

(Sergio Bambarén)

I benefici devono scriversi in bronzo e le ingiurie nell’aria.

G. Galilei, Opere (IX)

