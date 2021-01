Le frasi del buongiorno oggi 18 gennaio

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

A volte leggiamo la frase in un libro che però non abbiamo fatto a tempo di segnarci da qualche parte. Eppure la rincorriamo nella memoria perché è riuscita a cogliere nel segno. In questi articoli vi prioponiamo una serie dia nostro modesto giudizioche meritano quindi di essere nonn solo lette, ma anche meditate e approfondite. Di seguito le. Buona lettura!

Buon giorno amore mio, mi sono addormentato pensando a te ed, al mio risveglio, eri ancora in giro per i miei pensieri.

Mentre il mio cuore di augura un buongiorno le mie labbra ti daranno un dolce bacio e le mie mani ti faranno una tenera carezza…

Chissà perché la notte, come la gomma, è di un’infinita elasticità e morbidezza, mentre il mattino è così spietatamente affilato.

(Banana Yoshimoto)

Mi sveglio sempre in forma e mi deformo attraverso gli altri.

(Alda Merini)

L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero. (Victor Hugo)

Il mio risveglio è sempre meraviglioso sapendo che come prima cosa vedrò il tuo dolce sorriso amore mio. Buongiorno!

Loading...