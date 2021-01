Juve-Napoli Supercoppa: a che ora si gioca e dove vederla in streaming

By Andrea Niceforo

Juve-Napoli: dove vederla

Napoli è la. Le due compagini si contendono il primo trofeo della stagione. La gara si disputaa partire dalle ore 21. I partenopei giungono a questo appuntamento dopo aver battuto col punteggio tennistico di 6 a 0 la Fiorentina, i bianconeri invece nell’ultima giornata di campionato hanno subito una cocente sconfitta nel derby per 2 a 0 contro l’Inter.

La finale di Supercoppaitaliana viene trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Rai, nello specifico su Rai1 a partire dalle 21. Juve-Napoli può essere seguita anche in streaming su Rai Play.

Juventus-Napoli probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

