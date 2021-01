Le frasi memorabili di oggi 20 gennaio

Loading...

Talvolta nelci può capitare sott’occhio una. Ci rimane impressa e ce la ripetiamo. Nei libri ben scritti in effetti è possibile che ci imbatteremo in più d’una di frasi di questo tipo. In questo articolo ve ne diamo un piccolo florilegio. Bando agli indugi: ecco le frasi memorabili dei libri per oggi 20 gennaio 2021 . Buona lettura!

Il solo vero viaggio, il solo bagno di giovinezza, non sarebbe quello di andare verso nuovi paesaggi, ma di avere occhi diversi, di vedere l’universo con gli occhi di un altro, di cento altri, di vedere i cento universi che ciascuno di essi vede, che ciascuno di essi è.

(Marcel Proust, La prigioniera)

Un uomo si giudicherebbe con ben maggior sicurezza da quel che sogna che da quel che pensa.

(Victor Hugo, I miserabili)

Ride delle cicatrici colui che non è mai stato ferito.

(William Shakespeare, Romeo e Giulietta)

Credo che alla fine del mondo, nel momento dell’eterna armonia, succederà qualche cosa di sublime che basterà per tutti i cuori, che placherà tutte le indignazioni, che redimerà tutte le malvagità degli uomini e tutto il sangue versato: e non solo allora si potrà perdonare, ma persino gisutificare tutto ciò che è accaduto agli uomini.

F. Dostojewskij, I fratelli Karamazov

