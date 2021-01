By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Leggere è indubbiamente una avventura della mente. Un vero e proprio viaggio la lettura che ci permette di astrarci della realtà perché spesso solo così è possibile coglierla a pieno nelle sue complesse dinamiche e quindi comprenderla meglio. Di seguito vi proponiamo le frasi memorabili del buongiorno oggi 21 gennaio 2021. Buona Lettura!

A ogni male ci sono due rimedi: il tempo e il silenzio.

(Alexandre Dumas – Padre, Il conte di Montecristo)

Se non ci fosse la sofferenza, l’uomo non conoscerebbe i propri limiti, non conoscerebbe se stesso.

(Lev Tolstoj, Guerra e pace)

La giovinezza è felice, perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque conservi la capacità di cogliere la bellezza non diventerà mai vecchio.

(Franz Kafka, La metamorfosi)

Il segno della giovinezza è forse una magnifica vocazione per le facili felicità.

(Albert Camus, Nozze)

La buona educazione consiste nel nascondere quanto bene pensiamo di noi stessi e quanto male degli altri.

(Mark Twain, Taccuini)

Gran parte dela miseria che affligge il mondo è conseguenza della nostra avidità. (Gandhi)

Loading...