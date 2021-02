Le frasi memorabili di oggi sabato 6 febbraio

Loading...

Alcunea buon diritto possono definirsiperché toccano le corde più profonde della nostra anima. Sono quelle frasi che hanno una risonanza emotiva, una eco interiore perché per un attimo ci lasciano intravedere noi stessi in profondità. In questo articolo abbiamo selezionato per voi quelle che, a nostro modesto parere, sono le frasi memorabili di oggi

I ladri di cose private passano la vita in ceppi e in catene, quelli di beni pubblici in mezzo all’oro e alla porpora.

Catone, De praeda militibus dividenda

Nelle biblioteche parlano le anime di molti che sono morti.

Plinio, Epistole

La vita non ci è data breve, ma tale la facciamo noi.

Seneca, Epistole

Dopo molti giorni foschi ne verrà pur uno sereno.!

Tibullo, Elegie

Nulla vi è di più misero che l’animo dell’uomo che è conscio del male che fa.

Plauto, Must.

Imparate, o mortali, a conoscere le cause delle cose, quello che siamo, perché nasciamo, e dove giungeremo dopo aver lottato.

Persio, Satire

Ogni volta che fui con gli altri uomini, ritornai meno uomo.

Seneca, Epistole

