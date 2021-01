Le frasi più belle di oggi 5 gennaio

By News24Web

Il nuovo anno è iniziato da qualche giorno. Anche questosi apre carico di desideri e aspettative che speriamo possano realizzarsi nel corso dell’anno. Ogni nuovo anno ci accompagna sempre la magia dell’inizio, una malia che ci incanta e a cui è impossibile sottrarci. Si tratta soltanto di una illusione? di strane speranze che riempiono il cuore dell’uomo? In ogni caso proviamo a fare della nostra vita un capolavoro. Di seguito abbiamo selezionato per voi, sulla base della nostra sensibilità, le frasi più belle per oggi 5 gennaio 2021 . Vi sono piaciute? se volete fatecelo sapere nei commenti.

Noi apprendiamo la saggezza più dall’insuccesso che dal successo. Spesso scopriamo ciò che andrà bene trovando ciò che non andrà bene, e probabilmente chi non commise mai un errore non scoprirà mai nulla.

Smiles, Self-Help

Il bene dell’uomo consiste nell’amore come quello della pianta deriva dalla luce.

L. Tolstoi, Della vita

Amare l’umanità in genere può essere u pensiero vago; ma abbracciare nel singolo uomo il rappresentatante di tutta l’umanità, è ua felicità che comprendono solo le anime grandi.

Segur, Galleria morale

L’animo, quando è forte, ingigantisce fra le tempeste.

Montesquieu, Pensieri

