Le frasi del giorno oggi 5 febbraio

Ogni giorno possiamo migliorare noi stessi con gli scritti degli altri uomini. Certo ciò esige una buona opera di seslezione su cosa leggere e soprattutto non una lettura distratta ed episodica, ma attenta ed impegnata. In questo articolo potete leggere le frasi che abbiamo scelto per voi oggi venerdì 5 febbraio 2021. Ci auguriamo che siano di vostro gradimento. Buona lettura!

Non mi curo di ottenere all’istante ciò che desidero, né mi piace una vittoria troppo facile.

Petronio, Satyricon

Ognuno ha il proprio passato chiuso dentro di sé come le pagine di un libro imparato a memoria e di cui gli amici possono solo leggere il titolo. Virginia Woolf

Segno d’animo inetto perder tempo attorno al corpo, come non far altro che ginnastica, e mangiare, e bere, e vuotarsi e accoppiarsi. Queste cose van fatte di passaggio; tutta la cura va rivolta alla mente.

Epitteto, Il manuale

Reputo felici coloro a cui è dato compiere cose che meritino d’essere scritte; o di scrivere cose che meritino di essere lette. Ma felicissimo poi chi può far tutt’e due le cose insieme.

Plinio il Giovane, Lettere

