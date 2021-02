Le frasi memorabili di oggi giovedì 11 febbraio

Loading...

Alcuneche a buon diritto possiamo definiresi scolpiscono, per così dire, nella nostra mente. In alcuni momenti particolari della nostra vita, ci vengono incontro per confortarci. D’altronde ognuno di noi nella vita, prima o poi, sperimenta il tragico e il sublime. A seguire le frasi memorabili che abbiamo scelto, a nostro modesto parere, per

Puoi essere invincibile, rifiutando ogni combattimento in cui non ci sia per te possibilità di vittoria. Epitteto, Il Manuale

Se tu conti gli anni, il tempo ti parrà breve: se rifletti sopra gli avvenimenti, crederai esser corso un secolo. Plinio, Epistole

Ogni volta che un uomo ride aggiunge un paio di giorni alla sua vita.

Curzio Malaparte

Il parlare continuo, ininterrotto, ti fa biasimare mentre la parola rara ti procura ammirazione. Apuleio, De Deo Socratis

Il bello della vita

è esserci

anche questa mattina

e sorseggiare

i primi raggi di luce

come se fosse

un miracolo.

(E. Pearlman)

Lascia i tuoi luoghi e cerca altri lidi, o giovane, e si apriranno più vasti orizzonti. Petronio, Frammenti

Se il corvo potesse mangiare in silenzio, avrebbe più da mangiare, e molto meno risse e invidie. Orazio, Epistole

