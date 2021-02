Le più belle frasi del giorno: buon venerdì 12 febbraio

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

In questo articolo abbiamo raccolto le frasi , che a nostro modesto parere, riteniamo. Non ci resta che augurarvi. Buon proseguimento di lettura.

Possiamo vedere e sentire vicina una persona nel mondo dei sogni, e il fatto che al risveglio non ci sia più non significa che non sia stata davvero lì con noi.

(Sergio Bambarén)

Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza di affrontare il quotidiano.

Preservami dal timore di poter perdere qualcosa della vita.

Non darmi ciò che desidero ma ciò di cui ho bisogno.

Insegnami l’arte dei piccoli passi.

(Antoine de Saint-Exupery)

Nelle avversità non si deve ricorrere a vane parole, ma provvedere ai mezzi atti ad opporvisi.

Curcio, De rebus gest. Alex Magni

Il denaro è servitore se ne sai usare, altrimenti è padrone. Publilio Siro

Tu non cedere ai mali, ma ardito avanza dove ti condurrà la tua fortuna. Virgilio, Eneide

Chi non ha fretta, ha modo di chiarire ed accertare le cose; la fretta è improvvida e cieca. Livio, Storie

Loading...