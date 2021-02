Le frasi più celebri di oggi sabato 13 febbraio

Loading...

Di seguito abbiamo scelto per voi alcune frasi celebri per

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer

La prima cosa che la lettura insegna è come stare da soli. Jonathan Franzen

I bei libri si distinguono perché sono più veri di quanto sarebbero se fossero storie vere. Ernest Hemingway

Dio è l’amico dei tribolati che confidano in Lui. Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, V

I libri hanno gli stessi nemici dell’uomo: il fuoco, l’umidità, il tempo e il proprio contenuto. Paul Valéry

Ogni lacrima insegna ai mortali una verità. Ugo Foscolo, Epistolario

Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci in contrade lontane. Emily Dickinson

