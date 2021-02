Frasi del buongiorno oggi 20 febbraio

Loading...

Ogni giorno della nostra vita è diverso da quello precedente e da quello che vi seguirà. Spetta a noi far sì chesia unico ed irripetibile, in poche parole un capolavoro. Anche in questo articolo vi proponiamo alcuneche possano far incominciare la vostra giornata con una riflessione. A seguire le frasi più belle per

Se il sole avesse il tuo sorriso, sarebbe un buongiorno degno del Paradiso! Buona giornata amore mio!

Buongiorno a te che sei stata la mia buonanotte, i miei bei sogni; Buongiorno a te che sei il mio sole e che sei stata le mie stelle.

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare.

(Marco Aurelio)

Il mio risveglio è sempre meraviglioso sapendo che come prima cosa vedrò il tuo dolce sorriso amore mio. Buongiorno!

Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere triste.

Il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissimo e tuttavia la maggior parte del pubblico dorme ancora.

(John Lennon)

Possiamo vedere e sentire vicina una persona nel mondo dei sogni, e il fatto che al risveglio non ci sia più non significa che non sia stata davvero lì con noi.

(Sergio Bambarén)

