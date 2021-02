Frasi del giorno memorabili oggi 21 febbraio

Loading...

La parte più felice della vita di un uomo è quella che trascorre stando sveglio nel letto la mattina.

(Samuel Johnson)

E’ proprio di chi comanda vincere con l’avvedutezza non meno che con la spada.

Cesare, La guerra gallica

L’uomo che cortesemente indica la via al viandante, fa come se col suo lume accenda un altro lume: fa luce a se stesso mentre lo ha acceso ad altri.

Ennio, Frammenti

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte…

(Kahlil Gibran)

Nessuna specie di sofferenze può sopravvenirmi, nuova o inattesa; tutte le previdi, tutte nel cuore già le misurai.

Virgilio, Eneide

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico.

(Pablo Neruda)

Il giorno inizia e finisce comunque, senza il nostro consenso. Non siamo padroni del tempo, solo padroni di dargli un senso.

(Anonimo)

