Frasi del giorno oggi 24 febbraio

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Alcuneche abbiamoindubbiamente possiedono un potere evocativo e suggestivo tale da richiamarci immagini e ricordi sopiti in qualche canto della nostra memoria. In questo articolo abbiamo quindi scelto per voi, a nostro modesto parere, le frasi del giorno . Buona lettura.

“L’uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere”

Boris Pasternak

“La vita è sostanzialmente tragica, ma qualche volta riesce ad essere meravigliosa.”

Woody Allen

“La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a ottanta anni e ci avvicinassimo gradualmente ai diciotto”

Mark Twain

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. ”

Stephen King

“Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l’eternità.”

Carl Sagan

“L’uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere”

Boris Pasternak

“L’uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa.”

William James

Loading...