Frasi da ricordare oggi 23 febbraio

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Per questoabbiamo selezionato per voi, a nostro modesto parere, le frasi che riteniamo degne di essere ricordate. Non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di

“La vita ci educa: la vita stessa è il nostro maestro, e noi siamo in uno stato di continuo apprendimento.”

Bruce Lee

“Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto”.

Oscar Wilde

“La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l’ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l’insieme.”

Italo Calvino

“Il meglio della vita lo si passa a dire ‘è troppo presto’ e poi ‘è troppo tardi’”.

Gustave Flaubert

“La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.”

Arthur Schopenhauer

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. ”

Stephen King

“Nel momento in cui ci si chiede il significato ed il valore della vita, si è malati.”

Sigmund Freud

Loading...