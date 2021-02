Frasi del giorno da ricordare oggi 27 febbraio

By News24Web

Dedicare ogni giorno unaè una sorta di esercizio rituale, una preghiera laica che celebra il mistero della vita. Ci auguriamo quindi che anche le frasi dipossano essere di buon auspicio per la vostra giornata.

Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi?

Vincent Van Gogh

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere.

Dalai Lama

L’unica cosa importante nella vita sono le tracce dell’amore che lasciamo quando partiamo.

Albert Schweitzer

Ricordati che l’uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso.

Marco Aurelio

Dimostra poco ingegno chi segue i ruscelli e non vede e non cerca le fonti. Cicerone, De oratore

Non v’è dolore che col tempo non diminuisca e calmi. Cicerone, Lettere fam.

Gli uomini sono in genere turbati maggiormente dai pericoli che non ghanno davanti agli occhi. Cesare, La guerra gallica

