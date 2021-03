Frasi del giorno oggi 1 marzo

By News24Web

Pochi, nella nostra vita, sono i giorni davvero significativi, gli altri fanno volume. In realtà dovremmocon la stessa curiosità e meraviglia dei bambini, ma quando diventiamo adulti vivere diventa un’abitudine e quindi non ci stupisce più. Anchevi dedichiamo le frasi , a nostro modesto parere,per inziare la giornata nel migliore dei modi.

La vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e a tener conto dei torti altrui. Charlotte Bronte

C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau

Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess

Vivi ora ciò che gli altri sognano di vivere nel futuro.

Paulo Coelho

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce.

Lev Tolstoj

L’uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa.

William James

“Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio”

Schulz

