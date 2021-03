Frasi del giorno da ricordare oggi 5 marzo

Loading...

Che cosa c’è di meglio che iniziare la giornata, oltre che con un buon caffè , con delleche diano la sveglia anche alla nostra mente? E’ quanto ci proponiamo di fare ogni giorno augurandoci di aver colto nel segno. Di seguito le frasi del giorno da ricordare

Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano.

(Madre Teresa di Calcutta)

Ho scritto quando non conoscevo la vita. Ora che so il senso della vita, non ho più niente da scrivere. La vita non può essere scritta: la vita può essere soltanto vissuta.

(Oscar Wilde)

L’animo dell’ozioso non sa, neppure nell’ozio quello che voglia. (Ennio) Frammenti

Scaccia pure la naturale indole con il forcone, tornerà ugualmente. (Orazio, Epistole)

Chi ha visto il presente ha visto tutto, tutto ciò che è stato dall’eternità e sarà nell’eternità, poiché tutte le cose hanno la medesima origine e la medesima natura. (Marco Aurelio, Pensieri)

Noi pretendiamo che la vita debba avere un senso, ma la vita ha precisamente il senso che noi stessi siamo disposti ad attribuirle.

(Hermann Hesse)

Bisogna dare un senso alla vita, appunto perché non ne ha nessuno.

(Henry Miller)

