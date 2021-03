Frasi memorabili oggi 6 marzo

By News24Web

Ogni giorno abbiamo la possibilità di rendere la nostra vita un capolavoro. Non dobbiamo quindi sprecare questa possibilità. Certo non sempre è facile perché nella vita andiamo incontro spesso a difficoltà e problemi, ma la chiave sta nel riuscire ad affrontarli con coraggio e determinazione. A seguire le frasi memorabili di oggi 6 marzo 2021.

Se non decidi della tua vita, qualcun altro deciderà per te.

Leo Buscaglia

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

Mahatma Gandhi

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere.

Dalai Lama

Camminerai sicurissimo seguendo la via di mezzo. Ovidio, Metamorfosi

Chiunque si è reso noto una volta per qualche turpe inganno, non è più creduto neanche se dice la verità. Fedro, Favole

Ha tutto chi nulla desidera.

Valerio Massimo

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi.

Danny Kaye

La vita è come una leggenda; non quanto sia lunga, ma quanto sia bene narrata, è quello che importa. Seneca, Epistole

C’è una sola felicità nella vita: amare ed essere amati.

Sigmund Freud

