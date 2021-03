Frasi da ricordare oggi 7 marzo

By News24Web

Apriamo ogni giorno con unaaugurandoci che la vostra sia una giornata speciale. E’ una sorta di rito propiziatorio che speriamo possa portarvi bene. Di seguito le frasi da ricordare . Buon proseguimento di lettura.

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce.

(Lev Tolstoj)

La vita è teatro, ma non sono ammesse le prove.

(Anton Čechov)

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere.

(Dalai Lama)

Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.

(Paulo Coelho)

Nel viaggio della vita non si danno strade in piano: sono tutte o salite o discese.

(Arturo Graf)

La vita è infinitamente più strana di qualsiasi cosa la mente dell’uomo possa inventare.

(Arthur Conan Doyle)

Molte cose, non è perché sono difficili che non osiamo farle, ma perché non osiamo farle che sono difficili.

(Lucio Anneo Seneca)

Non fate il male e il male non esisterà. (L. Tolstoj)

