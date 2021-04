Juve-Napoli oggi 18:45: dove vedere il recupero in streaming e diretta tv

Loading...

Juventus–Napoli si gioca oggi 7 aprile 2021 a partire dalle 18:45. Si tratta del recupero della terza giornata di Serie A. Juventus-Napoli si sarebbe dovuta giocare lo scorso ottobre scorso, ma così non è stato. Grazie a due ricorsi gli azzurri hanno ottenuto la possibilità di giocare questa gara che ha qualcosa di paradossale: è stata giocata prima la gara di ritorno rispetto a quella che sarebbe dovuta essere la gara di andata. Allo stadio Maradona nel febbraio scorso gli azzurri si sono imposti con un gol di Insigne su rigore. Da allora ad oggi molte cose sono cambiate. I bianconeri guidati da Pirlo dopo 9 anni di dominio incontrastato quest’anno non vinceranno lo scudetto e anche il piazzamento utile per la Champions è a rischio. La squadra di Gattuso grazie ai risultati utili conseguiti nelle ultime 5 partite si candida seriamente ai primi 4 posti per l’accesso alla Champions League.

Juve-Napoli: dove vederla

Juventus-Napoli viene trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). Gli abbonati possono vederla anche in streaming tramite Sky Go scaricando grauitamente l’app ufficiale per i dispositivi mobili (smartphone, tablet e computer).

