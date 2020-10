Juve Napoli 3-0 vittoria a tavolino e -1 in classifica

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea riguardo alla partita diche non c’è stata perché gli azzurri non si sono presentati a Torino ha decretato laper il club di De Laurentiis oltre che un punto di penalizzazione in classifica. Sostanzialmente nelle sue motivazioni il Giudice Sportivo assume che le comunicazioni dell’Asl al Napoli non erano da ritenersi incompatibili con l’applicazione dele che il club partenopeo non avrebbe seguito, non creando la “bolla” dopo il riscontro della prima positività di Zielinski. A questo punto la palla passa al Napoli che ha fatto sapere che ricorrerà alla Tribuna d’Appello Federale. Se dovesse essere necessario il presidente De Laurentiis potrebbe ricorrere anche al Tar del Lazio.