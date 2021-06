Perde la memoria: per ricordare risposa la moglie

Loading...

Provate ad immaginare solo per un attimo cosa può significare non riuscire a ricordare più nulla di noi stessi, della nostra vita.

Una esperienza del genere è accaduta a un cittadino inglese che ha avuto un’amnesia totale a causa di un grave incidente d’auto. L’uomo allora ha deciso di risposarsi con la moglie, invitando gli stessi presenti al primo matrimonio, nel tentativo di recuperare la memoria perduta.

Il 31enne, di professione decoratore, dopo che otto mesi fa è incorso in un grave incidente automobilistico che gli ha causato profonde ferite alla testa, ha come resettato la sua memoria dimenticandosi di tutto e tutti.

Chris Wardman, questo il suo nome, una volta riavutosi si è trovato a vivere una situazione estremamente angosciosa: non sapeva chi fosse, e anche il compimento di gesti semplici gli risultavano impossibili.

Solo alla vista della moglie Mandy, una parrucchiera di 29 anni, si è come risvegliato percependo nei suoi confronti l’esistenza di un legame profondo, tuttavia non è stato in grado di riconoscerla. Così ha commentato Chris: ” Mi sono reso conto che l’amavo, ma non sapevo chi fosse”.

